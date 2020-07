Wielkie plany Hołowni. Polityk przedstawił program na 100 dni

Jednym z pierwszych projektów, które przedstawi Polska 2050 będzie propozycja wprowadzenia kontraktów obywatelskich. To rodzaj umowy między samorządami i lokalnymi społecznościami a ruchem Hołowni, której skutkiem ma być rozwiązanie trapiących tę społeczność problemów.

– Mając dzisiaj liderów w każdym województwie i w każdym powiecie w Polsce, spróbujemy zidentyfikować precyzyjnie problemy w wybranych powiatach czy społecznościach lokalnych i zawrzeć kontrakt jako Polska 2050 z lokalną społecznością – zadeklarował polityk.

– Używając tych wszystkich narzędzi, które mamy, obywatelskiego wpływu, inicjatywy uchwałodawczej, możliwości organizowania czegoś na poziomie centralnym, kombinowania energii z innych rejonów kraju w tym miejscu, wiedzy naszych ekspertów, spróbujemy doprowadzić do rozwiązania tego problemu – dodał.

Hołownia zapowiedział także projekt udostępniania uczniom treści, które mają pokrywać "luki, które znajdują się dzisiaj w programie" szkolnym. Ta inicjatywa ma wystartować we wrześniu.

Liderzy 2050

– Kolejny projekt, trzeci, to Liderzy 2050. Już we wrześniu rozpoczniemy intensywną pracę z naszymi liderami. Tak jak mówiłem wcześniej mamy liderów na poziomie województwa, na poziomie powiatów, nawet zaczynają się na poziomie gmin, z czego się bardzo cieszymy. To jest właśnie ruch obywatelski. Chcemy dać im nowe kompetencje – powiedział były kandydat na prezydenta zapowiadając programy szkoleń dla aktywistów jego ruchu.

Hołownia ogłosił również, że w najbliższy czwartek ruszy w trasę po Polsce, aby pokazać, jak to ujął, że "to nie jest tak, że objeżdża się Polskę w kampanii, że to nie jest tak, że dostaje polityk tarła przedkampanijnego na miesiąc przed kampanią".

Living Room Conversations

– Piąta rzecz, bardzo bliska mojemu sercu i bardzo mnie ciesząca, to program można powiedzieć w istocie społeczny, ale w naszej podzielonej Polsce niezwykle istotny. To nawiązanie do budowanego kiedyś w Ameryce programu Living Room Conversations, w Polsce nazwiemy go „Zapraszamy do pokoju”, bo to jest właśnie to, czego dziś najbardziej potrzebujemy – zadeklarował Hołownia.

Polityk potwierdził również informacje, że Polska 2050 będzie miała własną internetową rozgłośnię radiową. Najprawdopodobniej wystartuje ona we wrześniu, od samego początku nadając pełną, 24-godzinną ramówkę.

