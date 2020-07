Rzecznik rządu podaje najnowsze ustalenia. W niektórych regionach wrócą obostrzenia?

– Będą przygotowane szczegółowe wytyczne dla poszczególnych placówek oświatowych oraz warianty w zakresie decyzji m. in. co do potencjalnego ograniczenia kształcenia w miejscach, gdzie pojawiłyby się ogniska zakażeń koronawirusem – podał rzecznik rządu.

Ponadto, Muller poinformował, że MSZ publikuje na swoich stronach listę państw, które obciążone są największym ryzykiem jeśli chodzi o możliwość zakażenia koronawirusem.

– Przedyskutowaliśmy również kwestie związane z powrotem do kraju. W tej chwili nie ma rekomendacji przywrócenia obowiązkowej kwarantanny dla osób powracających z zagranicy, ale taki wariant brany jest pod uwagę – zaznaczył.

– Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego nie podjął nowych decyzji w zakresie obostrzeń, ale przyjął pewne warianty, które są możliwe w najbliższym czasie. To m. in. regionalne podejście do obostrzeń, które mogą obowiązywać na terenie kraju – podkreślił rzecznik rządu.