"Szantażowanie Polski trwa". Mocny wpis byłej premier

Szydło odniosła się na Twitterze do wypowiedzi szefowej Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w Parlamencie Europejskim na temat naszego kraju.

"Szantażowanie Polski trwa. Najpierw odebrane fundusze miastom, bo przyjęły prawo chroniące rodziny. Teraz szefowa Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia PE poucza Polskę w/s konwencji stambulskiej. Ideologia bierze górę nad traktatami i rozsądkiem" – napisała była premier. Jak podkreśliła, nie mamy do czynienia z dialogiem, ale z dyktatem.

Przypomnijmy, że Evelyn Regner odniosła się w rozmowie z RMF FM do polskich działań związanych z konwencją stambulską. Jej wypowiedzenia przez Polskę domaga się minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

– Wiem, że premier zwrócił się do TK o stwierdzenie zgodności z polską konstytucją. Zapewniam jednak, że to konwencja, której jedynym celem jest ochrona kobiet przed przemocą ze strony mężów, braci, czy rodzin – powiedziała szefowa Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, po czym zwróciła się z przesłaniem do polskich władz. – Nie odwracajcie się od tego dokumentu. Pomaga on chronić kobiety przed przemocą. Zachęcam sędziów Trybunału Konstytucyjnego, premiera, prezydenta, aby zadbali o pełne wdrożenie konwencji – zaapelowała.

– Lepiej dla Polski byłoby szybko zmienić zdanie i nie odwracać się od konwencji stambulskiej, potrzeby lepszej ochrony kobiet oraz nie zezwalać na przemoc wobec nich – powiedziała.