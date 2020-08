"Trochę ironicznie, bo już na poważnie to nie idzie". Ziemkiewicz zapowiada nowe „Do Rzeczy”

– Zbigniew Ziobro, w dużym wywiadzie „Czas na wartości” – to już sugeruje co mówi, o tym w którą stronę powinna kierować się Zjednoczona Prawica i jaką on sam zamierza pełnić rolę – opowiada Ziemkiewicz.



Co jeszcze znajduje się w nowym numerze tygodnika?

– O tych co PiS chcą obejść od prawej strony, to tekst Łukasza Warzechy, a ja pisze o tych co przegrali, ale nie przejmują tego do wiadomości – opowiada publicysta i dodaje: „Trochę ironicznie, bo już na poważnie to nie idzie”.