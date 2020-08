Wiktoria1920

Bogatym i atrakcyjnym źródłem wiedzy o Bitwie Warszawskiej jest serwis internetowy bitwa1920.gov.pl, który został opracowany wspólnie z historykami i ze specjalistami Polskiego Radia. Serwis nie tylko pokazuje i dokumentuje to, jak toczyła się historia 100 lat temu, lecz także zdradza wiele przydatnych i ciekawych faktów z życia osób ważnych dla dziejów świata i dla bitwy. Portal prowadzi użytkownika przez kolejne istotne wydarzenia, fakty i postaci, wykorzystując archiwalne zdjęcia, animacje, mapy, nagrania filmowe i dźwiękowe. Został przetłumaczony na sześć języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, ukraiński i węgierski) i dostępny jest również pod adresem battle1920.eu. Serwis powstał we współpracy z Polskim Radiem, a partnerami są Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA).

Film „Wiktoria 1920” to wyjątkowa produkcja fabularna zrealizowana w technologii VR 360 stopni 3D. Opowieść o roli wywiadu radiowego dla polskiego zwycięstwa przeniesie widzów w czasy wojny polsko-bolszewickiej. Premiera filmu zaplanowana jest na 14 sierpnia i odbędzie się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Film będzie mógł później obejrzeć każdy użytkownik gogli VR – w tym prostych gogli cardboard. W miarę zdejmowania obostrzeń epidemiologicznych Biuro Programu „Niepodległa” planuje również pokazy stacjonarne na specjalnych goglach VR w ramach „Wirtualnego Teatru Historii” w różnych miejscowościach w całej Polsce.

W symboliczne stulecie Bitwy Warszawskiej – 15 sierpnia – odbędzie się widowisko multimedialne „1920 – WDZIĘCZNI BOHATEROM” na PGE Narodowym w Warszawie, upamiętniające wydarzenia związane z Bitwą Warszawską. Opowieść o wojnie 1920 r. przeplatana będzie utworami muzycznymi, pokazami archiwaliów i specjalnie przygotowanymi wizualizacjami multimedialnymi.

Na PGE Narodowym zobaczymy wspomniane multimedia, animacje, pokazy rekonstruktorskie, włącznie z pokazami kawaleryjskimi. Akcja widowiska transmitowanego na antenie telewizyjnej prowadzona będzie przez narratora, który – dzięki wpleceniu wcześniej przygotowanych nagrań – odwiedza miejsca, w których przed 100 laty tworzyła się historia.

Część koncertową urozmaicą utwory najwybitniejszych polskich poetów i twórców piosenek (m.in. Cypriana Kamila Norwida, Marka Grechuty, Agnieszki Osieckiej, Jacka Cygana, Romana Kołakowskiego), a także tradycyjne pieśni żołnierskie i patriotyczne. Ich artystyczne interpretacje wzięli na siebie doskonali wykonawcy, rozpoznawalni na polskiej scenie muzycznej. Reżyserią spektaklu zajmują się Jarosław Szoda, Bolesław Pawica i Marcin Kołaczkowski.

Koncert transmitowany będzie na antenach telewizji publicznej, a dostęp dla publiczności na PGE Narodowym uwarunkowany będzie sytuacją epidemiologiczną.

Zaproszeniem do współdziałania i współtworzenia rocznicy są kampania włączająca „Wiktoria 1920”, dzięki której powstanie wyjątkowy kolaż zdjęć, oraz konkurs „1920”, który stworzy literacką panoramę tamtego szczególnego roku.

W sierpniu Biuro Programu „Niepodległa” zaprosi internautów do publikowania w mediach społecznościowych zdjęć z pamiątkami po 1920 r., z hashtagiem #wiktoria1920. Mogą to być fotografie rodzinnych pamiątek, archiwaliów przechowywanych w szufladach, jak i miejsc, które pokazują przywiązanie lokalnej społeczności do tradycji Bitwy Warszawskiej. Wszystkie zdjęcia posłużą do stworzenia wyjątkowego kolażu układającego się w hasło „Wiktoria 1920”.

Konkurs literacki „1920” to z kolei swego rodzaju próba stworzenia literackiej panoramy roku 1920 w tekstach amatorów i profesjonalistów. Prace zgłaszane do konkursu powinny nawiązywać do wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., a te najlepiej ocenione przez jurorów staną się podstawą antologii pokazującej to, jak pisarze widzą czasy Polski międzywojennej.

W ramach swoich działań edukacyjnych, obok serwisu tworzonego z Polskim Radiem, Biuro Programu „Niepodległa” proponuje także inne projekty nastawione na poszerzanie wiedzy odbiorców. Wystawa „Bitwa Warszawska. Stulecie zwycięstwa”, przygotowana wspólnie ze specjalistami z Muzeum Wojska Polskiego, umożliwia kompleksowe zapoznanie się z informacjami dotyczącymi bitwy i – szerzej – wojny polsko--bolszewickiej na kilkunastu estetycznych planszach. Wystawa edukacyjna jest dostępna dla każdego do bezpłatnego pobrania ze strony niepodlegla.gov.pl i do wydrukowania w dogodnym formacie oraz wykorzystania jako ekspozycja outdoorowa czy też jako gazetka w lokalnym urzędzie, szkole, centrum kultury.

Seria artykułów – Kampania „Wiktoria 1920” – to z kolei wielowątkowa relacja pisana „na żywo” przez świadków wydarzeń przełomowego dla historii Polski i Europy roku 1920. Historycy Ośrodka Karta wybrali z archiwów publicznych i prywatnych zapiski dzienników, listy, oficjalne noty czy wycinki prasowe, które zebrane razem pokazują, jak różnorodnym krajem była Polska 100 lat temu i jak wielkie zaangażowanie Polaków pomogło wygrać wojnę z bolszewikami. Poszczególne materiały publikowane są co tydzień, począwszy od kwietnia, w prasie i na stronie niepodlegla.gov.pl.