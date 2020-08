Specjalne dodatki do tygodnika "Do Rzeczy" mają przyczynić się do poznania zagrożenia związanego z ideologią LGBT, a także do wskazania właściwych – zarówno prawnych, jak i politycznych – sposobów walki z nim. Do tej pory ukazały się dwa dodatki: Od wojny klas do wojny płci oraz Czy Polska ochroni rodziny przed ideologią gender. W pierwszym z nich piszemy m.in. o gender po amerykańsku, chrześcijańskiej homodemokracji oraz o samorządach w starciu z dyktaturą LGBT.

W drugim znajdą Państwo m.in. tekst Marka Jurka o ideologii LGBT w Parlamencie Europejskim; rozmowę z J.H. Westenem o tym, jak regulacje prawne ideologii LGBT krępują wolność gospodarczą, a także artykuł dot. tego, dlaczego ideolodzy LGBT niewiele osiągnęli w Polsce.

Wkrótce już trzecie wydanie dodatku – "Ideologia LGBT a edukacja dzieci". A w nim:

Czy ideolodzy LGBT mają prawo wejść do szkół? – panorama zagrożeń ze strony promotorów ideologii LGBT, jakie w niektórych polskich szkołach już obowiązują i jakie są przygotowywane pod płaszczykiem tolerancji i walki z nienawiścią. Czym jest tęczowy piątek? Kto wymyślił i wypromował poloneza równości? Jakim prawem do niektórych polskich przedszkoli zaprasza się tzw. drag queen, którzy czytają dzieciom bajki? Kto i po co wymyślił latarników? Dlaczego w całą operację zaangażowało się tak wielu celebrytów, ludzi kultury? Kto ma rzeczywistą władzę w podejmowaniu tego typu działań: samorząd, dyrekcja, nauczyciele, rodzice czy jeszcze ktoś inny?

Co się kryje za tzw. standardami WHO odnośnie edukacji seksualnej?

"Z rondlem na głowie na Jasna górę" – rozmowa z ks. prof. Piotrem Roszakiem o antykatolickim obłędzie, jaki obserwujemy przy okazji kolejnych parad równości w Polsce.

Totalitaryzm ideologii LGBT – o "cechach wspólnych" między ideologią LGBT a nazizmem z próbą odpowiedzi na pytanie: dlaczego tak wtedy jak i teraz nie-heteroseksualizm wiązał się z okultyzmem i jakimś diabelskim zainteresowaniem demonicznymi siłami.

Sprawa arcybiskupa Vigano, który przed dwoma laty opublikował listy na temat homoherezji w Kościele

Czas wypowiedzieć konwencję stambulską – czym jest Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej i co oznacza jego ratyfikacja? Jakie standardy wprowadza ten dokument? Dlaczego Słowacja i kilka innych krajów jej nie ratyfikowały? Jakie działania w tej sprawie przygotowuje Bruksela?

– Nieco jestem zaskoczony tak późną reakcją lewicowych ideologów na projekt, który dzięki Funduszowi Sprawiedliwości nasz tygodnik realizuje już od miesięcy. Wszystkie dodatki są dostępne w Internecie. Nie ma tu nic ukrytego. Celem projektu jest rzetelna informacja o samej ideologii LGBT oraz o prawnych i społecznych skutkach, jakie pociąga za sobą jej zwycięstwo. Nie mam wątpliwości, że tęczowa ideologia jest obecnie głównym zagrożeniem dla wolności sumienia i godności osoby ludzkiej, największym niebezpieczeństwem dla demokratycznego państwa prawa i zasad praworządności. Jej zwycięstwo oznacza koniec swobody opinii i zamordyzm. Tęczowy neomarksizm nie różni się co do zasady od czerwonego marksizmu, w obu przypadkach chodzi o całkowitą przemianę społeczeństwa i jego rzekomą emancypację za sprawą uruchomionej na wielką skalę inżynierii społecznej. Widać to wyraźnie w tych państwach zachodnich, które już tej inwazji uległy. Wszędzie tam ograniczane są prawa ludzi wierzących i dochodzi do powszechnego naruszania praw i wolności obywatelskich ludzi uznających tradycyjne normy prawa naturalnego. Opanowane przez homolobby partie polityczne powoli niszczą fundamenty demokracji, którymi są wolność słowa i opinii. Niektóre rządy pod presją radykałów praktycznie odebrały rodzicom prawo do wychowana dzieci zgodnie z ich sumieniem. Należy zrobić wszystko, by Polska nie stała się kolejną ofiarą tej choroby i zachowała swoją wolność. Obrona przed ideologią LGBT leży w żywotnym interesie państwa polskiego. A jeśli chodzi o napaść mediów Agory, Springera i innych to właściwie mogę za nią podziękować: dzięki tym, nieco oszalałym, przyznaję, atakom projekt obrony przed LGBT "Do Rzeczy" zdobył ogromną popularność. Zachęcam do czytania tekstów, które już opublikowaliśmy i tych, które ukażą się w przyszłości w naszym tygodniku – komentuje red. naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

Dodatek nr 1: Od wojny klas do wojny płci

Dodatek nr 2: Czy Polska ochroni rodziny przed ideologią gender