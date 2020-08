Brutalny atak i zniszczenie mienia. Prokuratura: Michałowi Sz. grozi 5 lat więzienia

Decyzją sądu, mężczyzna został aresztowany na 2 miesiące. Z informacji podanych przez dziennikarza RMF FM wynika, że jest on podejrzany jo dokonanie 27 czerwca 2020 r. czynu chuligańskiego polegającego udziale w zbiegowisku, brutalnym zaatakowaniu działacza Fundacji Pro Life oraz niszczeniu mienia należącego do fundacji.

Jak czytamy w komunikacie prokuratury cytowanym przez rozgłośnię, Michał Sz. "okazując rażące lekceważenie porządku prawnego - dopuścił się gwałtownego zamachu na działacza fundacji poprzez jego wyszarpnięcie z samochodu, a następnie pobicie w miejscu publicznym".

Prokuratura dodaje, że podejrzany "stosował przemoc polegającą na szarpaniu oraz rzucaniu na chodnik pokrzywdzonego w celu zmuszenia go do zaprzestania nagrywania przebiegu zdarzenia". "Pokrzywdzony doznał obrażeń skutkujących rozstrojem zdrowia poniżej siedmiu dni. Michał Sz., jak ustalono w toku postępowania, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami dokonał również przy pomocy noża uszkodzenia samochodu należącego do fundacji. Zniszczeniu uległy lusterka, jak też plandeka" – czytamy.

Za czyny te meżczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

