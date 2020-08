Piotr Semka, publicysta "Do Rzeczy"

Polacy podzieleni jak nigdy? Semka: To są bzdury

Program dobrej zmiany, jeżeli przechodzi po 4 latach w kolejną kadencję, to znaczy, że to jest polityczna epoka i na pewno nie da się tego już wymazać z podręczników historycznych jako szaleństwo Polaków – podkreślił publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Piotr Semka.