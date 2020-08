Scheuring-Wielgus: Ta flaga zawiśnie na czubku Sejmu obok biało-czerwonej

Wczoraj w Toruniu miała miejsce manifestacja pod hasłem „Nie damy się zastraszyć”. Protestujący sprzeciwiali się aresztowaniu Michała Sz. ps. Margot. Głos zabrała m.in. posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.

– Obiecuję wam, że ta tęczowa flaga jeszcze kiedyś zawiśnie na czubku Sejmu obok flagi biało-czerwonej – stwierdziła.

Posłanka przekonywała, że tęcza jest "symbolem dumy". – W Polsce są nie tylko źli ludzie. Jest mnóstwo ludzi, którzy was kochają, szanują i zawsze wyciągną pomocną dłoń – mówiła.

– LGBT to nie jest temat zastępczy. To są Prawa Człowieka, o które każdy z Was powinien walczyć. Waszym psim obowiązkiem jest walka o prawa osób, które są dyskryminowane. Trzeba pomóc tym, którzy są odczłowieczani. Ta flaga, którą trzymam w ręku, moja domowa flaga miała okazję być na terenie Sejmu 6 sierpnia. Obiecuję wam, że jeszcze kiedyś zawiśnie na czubku Sejmu obok flagi biało-czerwonej. Obiecuje wam to – stwierdziła.

