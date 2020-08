Kwaśniewski: To jest moja jedyna nadzieja

Kwaśniewski podkreśla, że nie ma wielkich nadziei co do drugiej kadencji Andrzeja Dudy. Były prezydent stwierdził, że z ostateczną oceną należy wstrzymać się kilka miesięcy do czasu, aż rządzący obóz zacznie forsować nowe przepisy.

Rozmówca "Wprostu" nie ma wątpliwości, że w najbliższym czasie będzie postępowała "radykalizacja". " Prezes Kaczyński i rząd będą działać szybko i twardo, ponieważ czas biegnie. Trzy lata do wyborów to dużo, ale nie za dużo" – podkreśla.

Jego zdaniem jedynym hamulcem na PiS może okazać się powiązanie środków europejskich z kwestiami praworządności.

"Mówiąc najprościej, jeżeli polski rząd przesadzi z niektórymi radykalnymi pomysłami, to może się to okazać bardzo kosztowne, a wtedy będzie gotów się cofnąć. Bo to co przewidziała Unia Europejska na okres popandemiczny to fura pieniędzy. Czy PiS chciałby złożyć taką ofiarę na ołtarzu ideologicznym? Myślę, że nie. To jest moja jedyna nadzieja, że radykalizm mógłby zostać powściągnięty" – podkreśla były prezydent.

Czytaj także:

Polska Zenkiem podszyta. Antyelitaryzm w rytmach disco polo

Czytaj także:

Hołownia ostro: To akt głupoty politycznej w najczystszym wydaniu