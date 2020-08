Mocny wynik PiS, co dzieje się z Koalicją Obywatelską?

Badanych zapytano: "Na które ugrupowanie oddałaby Pani/oddałby Pan głos gdyby wypory do polskiego parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę?".

Pierwsze miejsce w sondażu wciąż zajmuje rządzące obecnie Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 43 proc. poparcia (bez zmian w stosunku do poprzedniego badania), dalej z poparciem na poziomie 26 proc. znalazła się Koalicja Obywatelska (jak podaje serwis wPolityce.pl oznacza to spadek poparcia o 3 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania).

Trzecie miejsce na podium przypadło Lewicy – 11 proc. (bez zmian), za nią znalazła się Konfederacja – 9 proc. poparcia (ugrupowanie zyskało 1 pkt proc.).

Do Sejmu weszliby jeszcze tylko ludowcy z 6 proc. poparcia (w poprzednim badaniu PSL uzyskało 4 proc. poparcia), a na "inne ugrupowania" chce zagłosować 5 proc. badanych.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym, w dniach 14 - 17 sierpnia 2020 roku, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1078 osób.

