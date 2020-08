"Jestem przekonany". Czarzasty: To jest fobia prawicy

Czarzasty stwierdził w "Gościu Wydarzeń" że LGBT jest "ewidentnie fobią prawicy". Przekonywał również, że temat ten jest "podgrzewany" ze względy na "walki frakcyjne". – Jestem co do tego przekonany – podkreślił.

– Ja jestem za równym traktowaniem wszystkich osób oraz wszystkich urzedów i urzędników. Nie może być tak, że w momencie kiedy jest grupa związana z LGBT albo walcząca o prawa LGBT, to policjanci przyduszają kolanem, ręką, widzieliśmy to, a nasi posłowie i posłanki siedzą do godziny czwartej na komisariatach i to widzą – mówił dalej lider SLD.

W rozmowie z Dorotą Gawryluk polityk odniósł się również do tematu podwyżek dla polityków. Jak przyznał, "moment był fatalny". – Ale wielu ludzi zadaje pytanie, dlaczego premier rządu zarabia mniej niż podsekretarz stanu – wskazał. W ocenie szefa SLD, szef rządu zarabia za mało. Jak podkreślił, z problemem tym "zmierzymy się prędzej czy później".

