"Rozpaczliwe gesty dezorientowały wielu wyborców". Tusk: To jest przewaga PiS nad opozycją

Wielka awaria w Warszawie. Sześć dzielnic bez ciepłej wody

"O godzinie 15.25 doszło do awarii w Elektrociepłowni Żerań" – poinformował burmistrz warszawskich Bielan Grzegorz Pietruczuk. W związku z tym wielu mieszkańców stolicy nie ma dostępu do bieżącej ciepłej wody lub jest on utrudniony.