"Nie można być opozycją totalną". Mocne słowa Trzaskowskiego

– Platforma Obywatelska musi się zmienić. Musi się otworzyć na nowych ludzi, musi mieć wyrazisty program. Musi mieć nowe sposoby wyłaniania swoich członków, tak, żeby stać jak najbardziej partią szeroką i masową. Dlatego, że w tej chwili wcale nie tak łatwo się jest do Platformy zapisać i to wszystko chcemy zmienić – tłumaczył jeden z liderów PO Rafał Trzaskowski.

Polityk stwierdził w rozmowie z dziennikarzem TVN24, że nie zamierza „od rana do nocy punktować PiS”. – Jeżeli ktoś ma takie oczekiwanie jak część komentatorów, że oto ja będę od rana do nocy punktował PiS i że będę się zachowywał tak jak partia polityczna, to najwyraźniej nie rozumie tego, co jest zapotrzebowaniem dzisiejszego życia politycznego w kraju. Od komentowania, od tej codziennej walki, od punktowania PiS są partie polityczne – stwierdził.

– Trzeba punktować PiS, ale z drugiej strony nie można być opozycją totalną. Trzeba wychodzić ze swoimi propozycjami. Trzeba docierać do tych wyborców, którzy mają tylko i wyłącznie jedno źródło informacji, bo bez tego nie wygramy – podkreślił prezydent Warszawy.

