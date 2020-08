Budka powinien oddać fotel szefa? Siemoniak zdecydowanie: Tak sądzę

– Chciałbym koleżanki i kolegów prosić o to, żeby to w atmosferze konsensusu przebiegło, żeby nie był to element jakiegoś konfliktu, emocji, że trzeba poszukać takiej osoby czy takich osób, bo to przecież są władze klubu, które będą ciężko pracować, które będą dobrze współpracowały z przewodniczącym partii i zarządem partii, i będą gotowe na te wszystkie wyzwania, które przed nami stoją. Klub parlamentarny dla partii opozycyjnej to jest jakby centrum dowodzenia wszelkimi sprawami, działaniami, więc jest to niesłychanie ważne miejsce – mówił Tomasz Siemoniak.

Zaznaczył również, że nie jest zwolennikiem sytuacji, kiedy "ktoś, kto był głównym szefem, zostaje przy nowym szefie".

– Oczywiście bardzo cenię, szanuję Grzegorza Schetynę i wiem, że Borys Budka korzysta z jego wiedzy, rozmawiają, pewnie się czasem zgadzają, czasem spierają. Natomiast uważam, że takie konstrukcje okazują się niesłychanie kłopotliwe. Nie wiążę tego akurat z Grzegorzem Schetyną, tylko zawsze w takiej sytuacji uważam, że to nowy szef, nowe szefostwo powinno mieć swobodę, ale w kontakcie z byłymi – oceniał polityk.

