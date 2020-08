Mocna Konfederacja, Lewica i PSL poza Sejmem

Z najnowszego sondażu partyjnego wynika, że gdyby dzisiaj doszło do wyborów parlamentarnych, to do Sejmu weszłyby jedynie trzy partie.

Z najnowszego sondażu wynika, że Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską oraz Porozumieniem) cieszy się poparciem na poziomie 44 proc., co oznacza wzrost o 2 pkt. proc. w porównaniu do ostatnich badań. Druga w kolejności jest Koalicja Obywatelska, którą popiera 19 proc. ankietowanych. Taki wynik oznacza spadek aż o 5 pkt. proc. Trzecie miejsce w zestawieniu zajmuje z kolei Konfederacja, którą popiera 8 proc. respondentów. Jest to jednocześnie ostatnie ugrupowanie, które przekroczyłoby prób wyborczy. Z badań wynika, że do Sejmu nie weszłaby ani Lewica (4 proc.), ani PSL (3 proc.). Najnowsze badania przeprowadziła agencja CBOS w dniach 18-27.08.2020. Czytaj także:

"Platforma gdzie jest, tego nikt nie wie". Poseł PSL bezlitośnie o partii Budki

Czytaj także:

RPD ostro do Spurek: Pani kłamie w każdym zdaniu