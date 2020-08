Siemoniak: Minister edukacji jest zagubiony

Siemoniak skrytykował ministra edukacji narodowej Dariusz Piontkowskiego za, jego zdaniem, zbyt późne tłumaczenie zasad sanitarnych, jakie mają panować w placówkach szkolnych od 1 września.

– Generalnie, jak pewnie większość rodziców chciałbym, żeby dzieci chodziły normalnie do szkoły, bo nie wszystko da się zrobić zdalnie. Natomiast patrzę na ministra edukację i widzę kogoś, kto kompletnie jest zagubiony, kto za późno się wziął za tłumaczenie czegokolwiek i niestety na dzieci te obawy się przenoszą – powiedział Siemoniak.

Poseł PO odwiedził jedną ze szkół w Wałbrzychu, aby sprawdzić jak placówka jest przygotowana do zbliżającego się nowego roku szkolnego. Jego zdaniem kierownictwo placówki "ofiarnie" pracuje, aby wszystko odbyło się bez problemów.

– Widzę jak ofiarnie dyrektorzy, nauczyciele, samorządowy pracują od wielu tygodni, żeby się przygotować. Natomiast to przywództwo, które minister edukacji powinien w takiej sprawi sprawować, słabo wygląda. Te wytyczne powinny być dawno – stwierdził poseł PO.

– Jestem za tym, żeby wracać do szkoły, bo dłużej pewnych rzeczy nie da się ciągnąć. Szkoła to też jest miejsce, gdzie dzieci się socjalizują, kontaktują, rozmawiają, są wychowywane. Natomiast nie mam poczucia, że ktoś to dobrze przygotował – dodał.

Dobry kierunek

Polityk PO pochwalił kierunek działań rządu w sprawie kryzysu na Białorusi. Jego zdaniem mechanizm sankcji na białoruskich polityków jest dobrą metodą na wywarcie odpowiedniej presji.

– To jest pomysł, o którym się mówi od dłuższego czasu, pomysł naturalnie stosowany przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone wobec państw, które prześladują swoich obywateli, bo ich przywódcy, politycy przejmują się tylko wtedy, jeżeli coś ich bezpośrednio dotyczy – stwierdził wiceszef PO.

– Wszyscy wyraźnie widzą, że są takie sprawy, gdzie interes Polski jest absolutnie nadrzędny – dodał.

Czytaj także:

Krasnodębski o decyzji Niemiec wobec Polski: To prowokująceCzytaj także:

Michał "Margot" Sz. na wolności. Sąd zwolnił go z aresztu