„Do Rzeczy” nr 36: Kto naprawdę odpowiada za niewolnictwo? Lewica obarcza winą białych, a to oni doprowadzili ten proceder do upadku

– Abraham Lincoln bardzo by się zdziwił, gdyby wiedział, że półtora wieku po zniesieniu niewolnictwa, co w dużym czy wręcz decydującym stopniu było jego zasługą, potomkowie niewolników zechcą strącić go z cokołu. W epoce burzycieli pomników wszystko jest jednak możliwe. nawet to, że abolicjoniście zarzuca się rasizm – zauważa Teresa Stylińska w tekście „Czarne i białe w oparach absurdu”.

– Polska musi stanąć na czele kontrrewolucji kulturowej w Europie – przekonuje Patryk Jaki, europoseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości w rozmowie z Jackiem Przybylskim.

– Przed 75 laty – 2 września 1945 r. – kapitulacja Japonii zakończyła drugą wojnę światową. Ułożoną alfabetycznie, subiektywną listę jej wizerunku w prozie przedstawiamy poniżej. Nie uwzględniliśmy książek polskich ani obozowych, a także poświęconych Holokaustowi, zasługujących na odrębne potraktowanie – piszą Krzysztof Masłoń i Tomasz Zbigniew Zapert w artykule „Siedemnaście mgnień wojny”.

– Układ na Białorusi, którego gwarancją stabilizacji był Łukaszenka, został rozchwiany, a potencjał buntu uruchomiony. Co to oznacza dla Polski? – zastanawia się Łukasz Warzecha w tekście „Białoruś będzie mieć swojego Kekkonena?”.

– „Sasza Wołkow” zorganizował antyrosyjskie podziemie w okupowanym Doniecku. torturowany przez separatystów,

ledwo uszedł z życiem. Dołączył do radykalnego ruchu azowskiego i walczył dalej. za ostry sprzeciw wobec idei pojednania z wrogiem trafił pod ukraiński sąd – pisze Maciej Pieczyński w artykule „Doniecki partyzant”.

– Robert Lewandowski osiągnął życiowy cel i znów podbił wartość własnej marki. a jego niemiecki klub udowodnił, że inwestować trzeba nie tylko dużo, lecz także roztropnie – zauważa Łukasz Zboralski w tekście „Jak grać”.

Na łamach nowego „Do Rzeczy" również ostatni odcinek „Lata z Wojciechem Cejrowskim" oraz dodatek specjalny „Świt Wolności" na 40. rocznicę powstania Solidarności.

