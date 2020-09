Awaria "Czajki" pokrzyżowała polityczne plany Trzaskowskiego

Do awarii kolektora przesyłającego ścieki do "Czajki" doszło w sobotę. Nieczystości trafią teraz do Wisły. To już druga awaria w tej oczyszczalni skutkująca zrzutem ścieków do rzeki. W związku z sytuacją, Rafał Trzaskowski został zmuszony do zrewidowania swoich politycznych planów.

– W tej chwili koncentruję się na tym, by poradzić sobie z tą awarią. W związku z tym naturalne jest to, że inauguracja mego ruchu zostanie przesunięta – stwierdził prezydent Warszawy. – Myślę, że nastąpi to za około miesiąc, ale nie chcę podawać w tym momencie konkretnego terminu, gdyż będzie to zależeć od rozwoju sytuacji. W każdym razie inauguracja ruchu zostanie przesunięta bardziej o tygodnie niż miesiące – dodał.

Ruch Trzaskowskiego, roboczo nazwany "Nowa Solidarność", miał wystartować 5 września. Jego najważniejszą cechą, co podkreślał sam prezydent Warszawy, będzie apolityczność. Nie będzie stanowił konkurencji dla żadnej z partii. Mimo to, Trzaskowski nie zamierza rezygnować z członkostwa w Platformie Obywatelskiej.

W te zapewnienia nie wierzą politycy Koalicji Obywatelskiej. Część z nich obawia się, że w przyszłości niektórzy samorządowcy i inni politycy mogą odejść z KO i wstąpić do ruchu Trzaskowskiego. W partii pojawił się nawet pomysł wprowadzenia zakazu wstępowania do "Nowej Solidarności".

