Polityk PiS ujawnia: Prezes Kaczyński ma już tego dość

Gazeta pisze, że Jarosław Kaczyński zastanawia się nad zastąpieniem Solidarnej Polski koalicją z PSL. Ziobryści nie chcą bowiem w ramach rekonstrukcji rządu zgodzić się na odebranie im jednego resortu, którym miałoby być Ministerstwo Środowiska.

Cytowany przez "SE" polityk PiS powiedział, że Kaczyński "ma już tego dość". – Ma też dość ostrego kursu, który przybrała partia Ziobry, a z PSL będzie miał spokój, bo dostaną frukta i będą siedzieć cicho – ocenił.

Co na to ludowcy? Dziennik cytuje Władysława Teofila Bartoszewskiego, który stwierdził, że "jeśli PiS powie nam: przyjdźcie do nas i weźcie resort sprawiedliwości i zróbcie z tym porządek, to byłaby oferta, nad którą warto byłoby się poważnie zastanowić".

Jak czytamy w gazecie, słowa Bartoszewskiego wzburzyły polityków Solidarnej Polski, którzy nie chcą oddawać pola ludowcom. – PSL nie zabierze nam władzy. Rządzili osiem lat z PO, a efektem tego było m.in. podwyższenie wieku emerytalnego. Niech nie szkodzą – powiedział "SE" ważny polityk partii Zbigniewa Ziobry.