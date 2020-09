To będzie prawdziwa rewolucja. "Działacze PiS obawiają się planów Kaczyńskiego"

– Plany są daleko idące, ale proszę wybaczyć, że ich jeszcze w tej chwili nie przedstawię. Mówię o reorganizacji partii, bo z różnych wydarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich lat, trzeba wyciągnąć wnioski. Czy kongres to przyjmie? Tego nie wiem. Jeśli przyjmie, to rzeczywiście będziemy mieli bardzo dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o przekształcenie naszej formacji. Później będą rozwiązywane problemy regionalne - także te personalne. To będzie niełatwe – mówił przed kilkoma dniami na antenie radiowej Jedynki prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Według Wirtualnej Polski, plany Kaczyńskiego budzą obawy w parti. Działacze mają uważać, że wybory szefów okręgów w całej Polsce doprowadzą do konfliktów w regionach. "Skutkiem szykowanych zmian personalnych może być jeszcze większa centralizacja partii, w czym wielu widzi zagrożenie" – czytamy.

Celem prezesa PiS ma być zmiana wewnętrznych mechanizmów zarządzania partią.

Podczas jesiennego kongresu partii rządzącej, oprócz wyboru prezesa, wiceprezesów i członków Komitetu Politycznego, ma dojść do wyborów na niższych szczeblach. I to właśnie te ostatnie mają budzić największe emocje. Szefami okręgów mają zostać bowiem osoby, które nie pełnią żadnych istotnych funkcji politycznych w Warszawie. – Taki korpus mają tworzyć młodsi działacze PiS. W regionach widzimy "baronizację" struktur albo sytuacje, kiedy politycy pracujący w rządzie lub parlamencie nie mają czasu zajmować się tym, co dzieje się w okręgach. A zdarza się, że nie dzieje się nic, albo jest bałagan. Zwłaszcza w kampaniach takie sytuacje są niedopuszczalne – wyjaśnia w rozmowie z Wp.pl polityk PiS.

