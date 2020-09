Nowy wątek w sprawie śmiertelnego potrącenia dziennikarki. Kobieta otrzymywała groźby

Do tragedii doszło w czwartek po południu w pobliżu miejscowości Brzekiniec pod Budzyniem (woj. wielkopolskie). Dziennikarka jechała rowerem. Została potrącona przez samochód, a sprawca ją zostawił. Kobieta zmarła. Policja rozpoczęła poszukiwanie sprawcy. W piątek wieczorem wielkopolska policja odnalazła uszkodzonego opla, który odpowiadał opisowi samochodu, który mógł potrącić dziennikarkę. Funkcjonariusze zatrzymali trzech podejrzanych To mieszkańcy Wągrowca i okolic, w wieku od 25 do 33 lat.

"Głos Wielkopolski" twierdzi, że dziennikarka przed śmiercią otrzymywała pogróżki. Był to jeden anonimowy list, który zawierał groźby oraz fałszywe pismo skierowane do jej przełożonych zawierające oczerniające kobietę fakty. Oba dokumenty dotyczyły sprawy śmierci 2-letniego chłopca uduszonego przez własną matkę. Według relacji dziennikarki służby nie zadziałały właściwie w tej sprawie.

"Słuchaj (tutaj pada wulgarne określenie). Przestań pisać o złamanej nodze dziecka bo wszystko każdemu może się naraz złamać, np. też noga, paluszek, kręgi, coś na buzi itp." – to fragment listu z pogróżkami, jaki otrzymała Anna Karbowniczak.

Po konsultacji z redaktorem naczelnym gazety oraz prawnikiem, dziennikarka poinformowała o wszystkim Prokuraturę Okręgową. Zawiadomienie zostało wysłane w środę. W czwartek kobieta została śmiertelnie potrącona prze nieznanego sprawcę.

Prokuratura w piątek wszczęła śledztwo w sprawie zniesławienia oraz gróźb pod adresem dziennikarki. Śledczy z Poznania przejęli również sprawę śmiertelnego potrącenia od prokuratorów w Wągrowcu.

Anna Karbowniczak była wieloletnią dziennikarką „Chodzieżanina”, portalu Chodzież NaszeMiasto.pl i "Głosu Wielkopolskiego".

