Trzaskowski powołuje Komisję ws. "Czajki"

"Obok zespołów pracujących od początku w Warszawie, powołałem Komisję ds. wyjaśnienia przyczyn awarii. Pokieruje nią prof. S. Rybicki z Politechniki Krakowskiej" – poinformował Trzaskowski na Twitterze.

Do awarii kolektora przesyłającego ścieki do "Czajki" doszło w sobotę 28 sierpnia. Nieczystości trafiły do Wisły. To już druga awaria w tej oczyszczalni skutkująca zrzutem ścieków do rzeki. W związku z sytuacją Trzaskowski zwrócił się w poniedziałek 31 sierpnia do rządu o pomoc. Premier Mateusz Morawiecki odpowiedział pozytywnie i podjął decyzję o udzieleniu wsparcia Warszawie.

To już druga taka sytuacja w "Czajce" skutkująca zrzutem ścieków do Wisły. Rok temu nieczystości tłoczono zastępczym rurociągiem, który ułożono na moście pontonowym zbudowanym przez wojsko. Według prezydenta Warszawy naprawa potrwa dłużej niż trzy miesiące.

Czytaj także:

Zaskakujące oskarżenia o sabotaż w "Czajce". Jest opinia prokuraturyCzytaj także:

Trzaskowski odpowiada na stworzenie "licznika ścieków". Wspomina Lecha Kaczyńskiego