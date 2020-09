"Ideologia LGBT a edukacja dzieci". Specjalny dodatek w "Do Rzeczy"!

Dlaczego aktywistom LGBT tak bardzo zależy na wprowadzeniu do szkół lekcji edukacji seksualnej? Dlaczego kolejne państwa zachodnie ulegają presji i praktycznie pozbawiają rodziców prawa do wychowania ich własnych dzieci, przekazując tę najważniejszą sferę życia człowieka w ręce ludzi motywowanych ideologią genderową? Dlaczego opór rodziców przeciw powszechnej seksualizacji jest tak słaby? Dlaczego tak bardzo zależy na niej seksedukatorom wszelkiej maści? To wszystko pytania kluczowe. I, jak to często bywa, żeby znaleźć na nie odpowiedź, należy sięgnąć do fundamentów – pisze red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki we wstępie do specjalnego dodatku "Ideologia LGBT a edukacja dzieci".

W dodatku "Ideologia LGBT a edukacja dzieci" m.in.: • Kurator oświaty Barbara Nowak o ideologach wchodzących do szkół

• Co się kryje za standardami edukacji seksualnej WHO?

• ks. dr hab. Piotr Roszak o agresji wobec chrześcijan

• Sprawa arcybiskupa Viganò

• Totalitaryzm ideologii LGBT