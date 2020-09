Kto jeszcze wzmocni Hołownię? Pojawiają się zaskakujące nazwiska

Posłanka Lewicy Hanna Gill-Piątek we wtorek została pierwszą parlamentarzystką tworzącego się ruchu Polska 2050. Jak podaje Interia, to prawdopodobnie nie jest ostatni transfer, ponieważ Szymon Hołownia chce zdobyć przynajmniej trzy mandaty w Sejmie, by stworzyć koło poselskie.

Kolejnym parlamentarzystą na liście do wzmocnienia Polski 2050 może być Franciszek Sterczewski, obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej. Polityk nie ukrywa, że zna się z Hołownią i mu kibicuje.

– Patrzę na ten projekt życzliwym okiem, ale jeszcze trudno mi powiedzieć, na ile ten ruch jest poważnym ciałem politycznym, czy będzie się liczył i jak długo przetrwa – powiedział Sterczewski w rozmowie z Interią.

Według portalu na giełdzie nazwisk, które mogą wzmocnić ruch Hołowni, są: posłanka KO Klaudia Jachira oraz senatorowie – Jan Rulewski i Wadim Tyszkiewicz. Ten ostatni podkreśla, że po przygodzie z Nowoczesną jest ostrożny w angażowanie się w ruchy, które mogą przekształcić się w partię. – Wsparłem Hołownię w kampanii wyborczej, ale od tego czasu nie mamy kontaktu – oświadczył Tyszkiewicz.

Przypomnijmy, Szymon Hołownia, dziennikarz i były prezenter TVN znany głównie z programu "Mam talent", zdobył w pierwszej turze wyborów prezydenckich 13,87 proc. głosów i zajął trzecie miejsce. Po wyborach ogłosił, że zostaje w polityce i zapowiedział budowę ruchu Polska 2050.

