Kaczyński z mentalnością ukształtowaną "fascynacją lewicowymi ideami", Morawiecki "gadającą głową Kaczyńskiego". Bosak nie ustępuje

Na swoim Twitterze Krzysztof Bosak opublikował odniesienie do wywiadu udzielonego przez Jarosława Kaczyńskiego dla “Życia Warszawy” w 1996 roku, w którym lider PiS popiera protesty przeciwko noszeniu futer ze zwierząt.

"Co pan myśli o oblewaniu farbą prawdziwych futer z lisów czy norek?" – padło pytanie. "Jak najlepiej. Moja bratanica uczestniczy regularnie we wszelkich tego typu manifestacjach antyfutrzarskich" – miał odpowiedzieć Jarosław Kaczyński, dodając, że "takie działanie jest jak najbardziej pożądane".

"Jeśli to jest prawdziwy cytat z Kaczyńskiego to to jest bomba, bo bardziej niż jakikolwiek wcześniej pokazuje mentalność tego człowieka, ukształtowaną przez pozytywną fascynację lewicowymi ideami i zachowaniami" – ocenił dziś Krzysztof Bosak.

Obracając się w tym samym temacie, Bosak mocno skrytykował również postawę premiera Mateusza Morawieckiego. – Humanitarne traktowanie zwierząt należy do kanonu człowieczeństwa. Cieszę się z tego, że prezes Jarosław Kaczyński tak mocno podkreśla, że sposób traktowania zwierząt świadczy o nas, o ludziach – mówił podczas spotkania Q&A premier.

"To jest po prostu gadająca głowa Kaczyńskiego. Dostałby zadanie uprawiać narracje w przeciwnym kierunku to mówiłby na odwrót" – skomentował mocno lider Konfederacji.





Ochrona zwierząt

– Nasz formacja i ja osobiście, uważamy, że w Polsce trzeba wprowadzić nowy porządek prawny w kwestii ochrony zwierząt – mówił Kaczyński we wtorek na specjalnej konferencji prasowej.

– Względy, które za tym przemawiają mają charakter humanitarny – dodał polityk. Jak podkreślił dalej prezes PiS, chociaż nie we wszystkim warto wzorować się na państwach zachodnich, to w tym zakresie Polska powinna to zrobić. – To jest ustawa, którą poprą wszyscy dobrzy ludzie – stwierdził Kaczyński.

Wśród propozycji jest m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra. Dodatkowo PiS proponuje ograniczenie uboju rytualnego, zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych oraz częstsze kontrole schronisk.

Czytaj także:

WP: Będzie kolejna dymisja. Minister rolnictwa spiera się z KaczyńskimCzytaj także:

"Chyba do kategorii >>dobry człowiek<< nie należę". Lisicki zdecydowanie o nowej ustawieCzytaj także:

Ociepa: Rozumiem, że nie będzie zakazu hodowli zwierząt futerkowych, tylko jej ucywilizowanie