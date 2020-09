Bosak: Niech chociaż ta zdrada kosztuje ich jak najwięcej

Prawo i Sprawiedliwość złożyło dzisiaj w Sejmie projekt ustawy o ochronie zwierząt. Wśród propozycji jest m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra. Dodatkowo PiS proponuje ograniczenie uboju rytualnego, zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych oraz częstsze kontrole schronisk.

Od początku przeciwko likwidacji hodowli zwierząt futerkowych protestował lider Konfederacji Krzysztof Bosak. "Atak na futerkowców wynika z badań opinii publicznej. Doskonale wiadomo, że nie są to zwierzęta mająca najgorsze warunki ze wszystkich rodzajów hodowli. Jeśli to im się uda to pójdą o krok dalej, dlatego trzeba podjąć walkę na początku. Nawet jeśli macie jakieś „ale” do futrzarzy" – przekonuje polityk na Twitterze.





Polityk namawia obywateli, by zorganizowali protesty przeciwko zmiany w prawie. Jego zdaniem PiS chce możliwie szybko przeforsować nowe przepisy, aby nie narósł bunt społeczny.

"Jeśli nie uda się wygrać to niech chociaż ta zdrada kosztuje ich jak najwiecej" – podkreśla.



Czytaj także:

Nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt. Jest projekt PiS

Czytaj także:

"Siłą rzeczy nie będzie zgody Porozumienia na to". Ociepa o rekonstrukcji rządu