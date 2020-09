Czas wyzwań

"On nas bardzo lubi, tylko nie wie jak zagadać". Osobliwe słowa o Terleckim

– Cenię go za poczucie humoru, za to, że mówi często wprost a to, co czasem mówi to jest elementem pewnej taktyki negocjacyjnej mającej nas wyprowadzić z równowagi – powiedział Marcin Ociepa o Ryszardzie Terleckim.