Posłanka Zielonych o projekcie PiS: Przełomowy. Zagłosujemy za

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, który zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, zakaz stałego trzymania zwierząt na uwięzi i określenie minimalnych wymiarów kojców oraz ograniczenie możliwości uboju rytualnego.

Posłanka KO Małgorzata Tracz oświadczyła, że jej partia Zieloni zagłosuje za projektem PiS, oceniając go jako "przełomowy". Zastrzegła jednocześnie, że nie wszystko w projekcie jest idealne i zapowiedziała złożenie własnych poprawek.

Zieloni planują wyjść ze swoimi inicjatywami. Jako przykład Tracz podała zmianę zapisu, zgodnie z którym zabronione jest trzymanie psa na łańcuchu, a dozwolone na uwięzi. – W proponowanym projekcie ustawy jest napisane, że można trzymać psa na łańcuchu tymczasowo. Co to znaczy i jak to definiować? – mówiła.

Pytana, dlaczego projekt dotyczący ochrony zwierząt zgłasza akurat PiS, a nie partia ekologiczna, jaką są Zieloni, Tracz wyjaśniła, że jej ugrupowanie zgłaszało podobne projekty w przeszłości. Wymieniła przy tym projekt dotyczący zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach i tzw. godnego życia dla psów policyjnych.

