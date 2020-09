Wybory korespondencyjne. Sąd: Decyzja premiera nieważna

Decyzja premiera z 16 kwietnia 2020 r. dotyczyła wyborów prezydenckich. W obliczu obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa szef rządu polecił Poczcie Polskiej podjęcie czynności niezbędnych do przygotowania głosowania w formie korespondencyjnej. W związku z tym Poczta wystąpiła wówczas do władz samorządowych o przekazanie spisów wyborców, co było niezbędne do zorganizowania wyborów w tym trybie.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zaskarżył wówczas decyzję premiera do WSA, gdyż jego zdaniem naruszała ona prawo.

W rozmowie z portalem onet.pl rzecznik rządu Piotr Mueller przekazał, że do momentu otrzymaniu z sądu pisemnego uzasadnienia wyroku premier nie będzie komentował sprawy.

Przypomnijmy, że ostatecznie nie doszło przeprowadzenia wyborów w trybie korespondencyjnym, a głosowanie w formie standardowej (pierwsza tura) zostało przełożone na 28 czerwca.

