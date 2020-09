"Słowa Biedronia są obraźliwe dla pomordowanych Żydów"

W rozmowie z Thomson Reuters Foundation Robert Biedroń przekonywał, że sytuacja LGBT w Polsce nieustannie się pogarsza. Biedroń twierdził, że podczas kampanii wyborczej Duda chciał konstytucyjnego zakazu adopcji dzieci przez pary jednopłciowe oraz "edukacji LGBT+" w szkołach.

"Prezydent Andrzej Duda odczłowiecza osoby LGBT. Pamiętam z podręczników, że przed II wojną światową odczłowieczani byli Żydzi. Przypomina mi to tamte czasy" – przekonywał europoseł Wiosny Robert Biedroń.



Te słowa oburzyły europosła Ryszarda Czarneckiego. "To jest obraźliwe dla pamięci mordowanych masowo przez Niemców Żydów. Porównywanie tamtych dramatycznych wydarzeń do sytuacji środowiska LGBT w Polsce, które korzysta z pełni praw obywatelskich, jest absolutnym skandalem. Pan Biedroń, który został wybrany najpierw na prezydenta Słupska, następnie na europosła, a później kandydował na urząd prezydenta Polski, jest najlepszym, żywym przykładem na to, że środowisko LGBT w Polsce może liczyć na szacunek i tolerancję" – stwierdził polityk PiS w rozmowie "GPC".

