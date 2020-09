Poseł Porozumienia krytykuje plany Emilewicz

Wypij został zapytany o słowa wicepremier Jadwigi Emilewicz, która chce podniesienia akcyzy na używane samochody. Ma to doprowadzić do tego, że sprowadzanie takich pojazdów do Polski nie będzie opłacalne. Wypij nie kryje jednak sceptycyzmu.

– Musimy twardo stąpać po ziemi i oceniać rzeczywistość taką jaką jest. Marzeniem byłoby to żeby wszystkich było stać na nowoczesne, niskoemisyjne samochody, ale dzisiaj nie ma takich możliwości. Spekulacja tego typu jest też zaskakująca dla nas. Nie wiemy nic więcej poza tym cytatem. Nie ma dzisiaj takiej możliwości i akcyza nie powinna być podniesiona – podkreślił gość Radia Plus.

Musimy myśleć jakbyśmy byli na wojnie

W dalszej części rozmowy polityk mówił o tzw. ustawie covidowej. Przypomnijmy, że Solidarna Polska zadeklarowała, że nie poprze tych regulacji. Michał Wypij zapewnia jednak, że Porozumienie poprze nowelizację zakładającą zniesienie odpowiedzialności urzędników za naruszenie przepisów i obowiązków służbowych.

– Poprzemy to rozwiązanie. W kontekście walki o życie i zdrowie Polaków powinniśmy używać wszelkich narzędzi. Jesteśmy przed druga falą epidemii. Żaden urzędnik nie powinien mieć wątpliwości, że w tej wojnie o życie Polaków musi dysponować wszelkimi narzędziami i tak rozumiem tę regulację. Wolałbym mieć świadomość, że odpowiedzialny minister, czy urzędnicy, czują że mogą podejmować odważne decyzje kiedy zaatakuje nas druga fala epidemii, która może się połączyć z falą grypy. To będzie prawdziwe zagrożenie, wtedy realnie będziemy na froncie walki o zdrowie Polaków. W tym artykule nie jest napisane, że ktoś może łamać prawo. Mówimy wyraźnie o specyficznej sytuacji związanej z epidemią i instytucjami, którą mogą wymagać natychmiastowych decyzji, które mogą być trudne – mówił poseł.

