Złe wiadomości z Brukseli. Parlament Europejski przyjął rezolucję ws. Polski

Jak relacjonuje dziennikarka, rezolucję w której stwierdzono, że w Polsce dochodzi do ciągłego pogarszania się stanu praworządności, poparło 513 posłów; przeciwko było 148 posłów.

"Rezolucja PE przyjęta... Miejsce na geograficznej mapie Europy to za mało żeby być Europejczykiem. Do tego trzeba być wiernym europejskim wartościom, a mentalność sowieckiego zamordyzmu to wyklucza. Kaczyński coraz mocniej wygumkowuje Polskę z mapy europejskich wartości" – skomentowała przyjęcie rezolucji europosłanka Magdalena Adamowicz.