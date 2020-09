Maleje przewaga Zjednoczonej Prawicy nad KO. Tylko cztery formacje w Sejmie

We wrześniu nieco zmalała przewaga PiS nad drugą na liście poparcia KO. Na PiS wraz z koalicjantami chce głosować 41 proc. uczestników hipotetycznych wyborów parlamentarnych, a na KO – 22 proc. Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja (8 proc.) i Lewica (5 proc.), poza Sejmem znalazłby się PSL (3 proc.) – informuje CBOS, prezentując wyniki nowego badania.

W porównaniu do poprzedniego sondażu, notowania Zjednoczonej Prawicy spadły o 3 punkty proc., o tyle samo poprawiły się natomiast notowania Koalicji Obywatelskiej. Poparcie dla Konfederacji utrzymało się w stosunku do poprzedniego sondażu na tym samym poziomie. Z kolei poparcie dla Lewicy wzrosło o 1 pkt proc. Głosowanie na PSL- Koalicję Polską (PSL, Kukiz'15, UED) zadeklarowało we wrześniu 3 proc. ankietowanych (bez zmian w stosunku do sierpnia).

Negocjacje koalicyjne zerwane

W nocy z czwartku na piątek Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra. Przeciw głosowało 38 posłów z klubu PiS, w tym cała Solidarna Polska. Wicemarszałek Senatu z PiS Marek Pęk przekazał, że liczy na szybkie procedowanie ustawy oraz zbudowanie większości, która ją poprze. "Wszystkie ustalenia, które zapadły wczoraj na posiedzeniu klubu PiS z udziałem prezesa Jarosława Kaczyńskiego dotyczą także senatorów PiS" – napisał Pęk na Twitterze.

Ustawa wywołała kryzys w Zjednoczonej Prawicy. Ryszard Terlecki i Marek Suski oświadczyli, że koalicja już nie istnieje. W prawach członka PiS zawieszono 15 działaczy partii. Kolejne decyzje władze Prawa i Sprawiedliwości mają podjąć w przyszłym tygodniu. Zawieszono także rozmowy o rekonstrukcji rządu oraz nowej umowie koalicyjnej.

