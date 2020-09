Kaczyński jednak wejdzie do rządu? "To realny wariant"

Trwa kryzys w koalicji rządzącej. Konflikt między PiS-em a Solidarną Polską wybuchł po głosowaniu ws. noweli ustawy o ochronie zwierząt. Posłowie partii Ziobry zagłosowali "przeciw" tzw. Piątce dla zwierząt, a w piątek padła seria wypowiedzi działaczy zarówno jednej, jaki i drugiej partii z których wynika, że negocjacje koalicyjne zostały zerwane. Decyzja w sprawie przyszłości ZP zapadną prawdopodobnie dzisiaj, na spotkaniu kierownictwa PiS.

Jak donoszą media, rozważane są różne warianty - od przyspieszonych wyborów do odnowienia koalicji. Jedną z omawianych opcji jest również wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu.

– Myślę, że jest to jeden z realnych wariantów. Nie wiem, czy [będzie - red.] premierem, czy wicepremierem. To jest decyzja pana prezesa Kaczyńskiego. Ten polityk ma taki format, że mógłby odegrać rolę stabilizującą w tej napiętej sytuacji, ale do tego musi być dobra wola z obu stron. Z naszej strony ta wola jest – stwierdził Dworczyk.

W rozmowie z TVN24 szef KPRM dodał, że liczy, że Zjednoczona Prawica będzie nadal funkcjonowała w niezmienionym kształcie, a obie strony będą traktowały się po partnersku, ale - jak dodał - "do tanga trzeba dwojga".

– Rzeczywiście trudno sobie wyobrazić sytuację i uznać za normalną sytuację, kiedy jeden ze znacząco mniejszych koalicjantów chce mieć zasadniczy wpływ na kształt i funkcjonowanie koalicji, a na dodatek staje się nieprzewidywalny, bo zmienia reguły gry w trakcie jej trwania – mówił.