Prezydent Duda interweniuje ws. "piątki dla zwierząt"

Trwa kryzys w koalicji rządzącej. Konflikt między PiS-em a Solidarną Polską wybuchł po głosowaniu ws. noweli ustawy o ochronie zwierząt. Posłowie partii Ziobry zagłosowali "przeciw" tzw. Piątce dla zwierząt, a w piątek padła seria wypowiedzi działaczy zarówno jednej, jaki i drugiej partii z których wynika, że negocjacje koalicyjne zostały zerwane. Decyzja w sprawie przyszłości ZP zapadną prawdopodobnie dzisiaj, na spotkaniu kierownictwa PiS.

Ustawa trafi teraz do Senatu.W związku z rozwojem wypadków prezydent zamierza spotkać się z Tomaszem Grodzkim. – Pan marszałek Grodzki będzie gościem pana prezydenta we wtorek. Pan prezydent jutro w południe spotyka się z marszałkiem Grodzkim. To była prośba pana marszałka Grodzkiego o spotkanie. Miała dotyczyć innych spraw legislacyjnych, ale w tej sytuacji pan prezydent będzie także pytał pana marszałka Grodzkiego o to, w jaki sposób chce procedować tę ustawę [„Piątkę dla zwierząt”]. Jesteśmy na początku drugiego etapu procedowania tej ustawy, pan prezydent swoją decyzję podejmie po tym jak sprawa się w parlamencie zakończy – przekazał Krzysztof Szczerski w radiowej Trójce.

"Chcę bardzo mocno i w pewnym sensie z gniewem powiedzieć..."

– Chcę bardzo mocno i w pewnym sensie z gniewem powiedzieć, że padło wiele absolutnie fałszywych, nieprawdziwych słów, które nigdy nie powinny były paść z ust nikogo w Polsce – oświadczył ostatnio Andrzej Duda.

Prezydent zapowiedział, że przy decyzji odnośnie do dalszych losów ustawy o ochronie zwierząt będzie miał na względzie kwestie humanitarnego traktowania zwierząt, dobrostanu zwierząt, ale także byt i jakość życia polskich rolników.

