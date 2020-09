Nieszczęśliwy wypadek pod Łomżą. Postrzelona 8-latka

"Talerze nie latają, ale kłótnię słyszą sąsiedzi". Cymański barwnie o konflikcie w koalicji

Tadeusz Cymański w barwny sposób skomentował to, co dzieje się obecnie w szeregach Zjednoczonej Prawicy. – Talerze nie latają, jest głośnia kłótnia w kuchni, sąsiedzi coś tam słyszą, ale myślę, że to jest do załatwienia – stwierdził w...