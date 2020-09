Czesi zapłacą za nas podatki?

Wynika więc z tego, że „Super Express” wydrukował dokładnie to, co podczas wywiadu minister finansów RP dziennikarzowi powiedział, w tym zdanie: „Chcemy, żeby konsumpcja rozwijała gospodarkę, więc nie będziemy zabierali pieniędzy z kieszeni podatników”. I zdanie to – w skróconej, z oczywistych powodów, wersji – „Nie będziemy zabierali pieniędzy z kieszeni podatników” – trafiło do tytułu wywiadu. I nic dziwnego, że tam trafiło, bo to przecież nie lada sensacja, gdy minister finansów składa taką, absolutnie historyczną deklarację! Deklarację wprost na nice wywracającą całą dotychczasową wiedzę i naukę o sposobach finansowania kasy państwa.