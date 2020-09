Hołownia zakłada partię polityczną. "Nie możemy podać państwu w tej chwili jej nazwy"

Hanna Gill-Piątek, która niedawno przeszła z Lewicy do ruchu Szymona Hołowni, poinformowała na Twitterze, że członkowie Polski 2050 przystępują do procesu rejestracji partii. Cały ruch Hołowni będzie składał się z 3 elementów: stowarzyszenia, think tanku oraz partii.

"Na konferencji prasowej Szymon Hołownia właśnie ogłosił przystąpienie do rejestracji partii. Nie przekształcamy się jedynie w partię - mamy trzy elementu ruchu: stowarzyszenie, thinktank #Strategie2050 oraz partię. Będziemy pracować po partnersku" – napisała poseł.

Sam Hołownia mówił podczas spotkania z dziennikarzami, że jego partia będzie inna niż wszystkie. – To będzie partia, jakiej jeszcze w Polsce nie było, która nie działa w ten sposób, że sobie założy ruch obywatelski, po to, by sobie podnieść notowania, czy poprawić PR. To jest partia, którą ruch obywatelski zakłada, by mieć sprawczość w tym obszarze polityki, w którym potrzebujemy dziś sprawczości – powiedział.

Partia nie jednak jeszcze nazwy. – Rozpoczynamy tę procedurę. W związku z powyższym nie będziemy też dzisiaj w stanie podać państwu nazwy tej partii politycznej – obwieścił Hołownia. Zapowiedział również, że jego ugrupowanie stawia sobie za cel walkę przeciwko trzem zagrożeniom.

– Przeciwko oderwaniu się od rzeczywistości, przeciwko skoncentrowaniu się na swoich wewnętrznych problemach i wreszcie przeciwko zawłaszczaniu świata – stwierdził.

Czytaj także:

Jest decyzja sądu. Czarnecki musi przeprosić ThunCzytaj także:

Strajk zakładów pogrzebowych. Powodem koronawirus