Odbyło się posiedzenie Rady koalicji. Jest komunikat

O zakończeniu spotkania poinformowała za pośrednictwem Twittera rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska.

"Odbyło się posiedzenie Rady koalicji, na którym ostatecznie zaakceptowano skład rządu" – napisała na Twitterze.

Wciąż nie wiadomo, kiedy dojdzie do zaprzysiężenia nowego rządu. Wczoraj szef Kacenalrii Prezesa Rady Ministrów powiedział na antenie RMF FM, że otoczenie premiera liczy na to, że do powołania nowego gabinetu dojdzie w połowie tygodnia. Ta zapowiedź zaskoczyła jednak urzędnikó Kancelarii Prezydenta. – Z uwagi na bardzo napięty kalendarz prezydenta Andrzeja Dudy dokonanie zmian w rządzie w tym tygodniu jest praktycznie niemożliwe – oświadczył rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Nadchodzą duże zmiany

W ramach porozumienia koalicyjnego Solidarna Polska uzyska 10 wiceministrów, z kolei lost tzw. piątki dla zwierząt jest już przesądzony – donosi portal wpolityce.pl. Tym co ma nadal dzielić koalicjantów jest tzw. ustawa covidowa.

W sobotę liderzy Zjednoczonej Prawicy podpisali w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej nową umowę koalicyjną, co zakończyło spór w obozie rządzącym. – Mamy przed sobą trzy lata do kolejnych wyborów parlamentarnych i jestem zupełnie pewien, że to będą lata dobrze wykorzystane dla Polski – mówił prezes PiS.

Z informacji, do jakich dotarł portal wpolityce.pl, wynika że sprawa "piątki dla zwierząt" jest już przesądzona. "Z obu stron słyszymy też, że jest potrzeba zamknięcia ostatecznych negocjacji jeszcze w tym tygodniu" – czytamy.

W negocjacjach został jeszcze jeden punkt, który budzi emocje – tzw. ustawa covidowa (przez opozycję określana mianem "bezkarnościowej". Obie strony przekonują, że ustawa jest bardzo trudnym punktem negocjacyjnym Zjednoczonej Prawicy – podkreśla portal.

"Pierwsza wersja projektu tej ustawy nie wejdzie w życie i to jest bardzo dobra wiadomość. Nie możemy jednak blokować wprowadzenia innych zapisów, które byłyby dla nas akceptowalne. Chcemy tu porozumienia i konsensusu. To kluczowy tydzień dla koalicji" – stwierdził jeden z polityków Solidarnej Polski.

Z informacji portalu wynika, że nie wchodzi w grę scenariusz, w którym PiS wycofa się z ustawy. Przeciwko takim działaniom stanowczo protestuje otoczenie premiera.

Wpolityce.pl zapewnia, że obie strony dążą do kompromisu i w niedługim czasie powinniśmy uzyskać informacje o zakończeniu negocjacji.

