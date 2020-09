Manipulacja "Jerusalem Post". Artykuł o Polsce, a zdjęcie zdewastowanych grobów z... Francji

Katarzyna Markusz na portalu jpost.com opisała dewastację około 20 żydowskich nagrobków na trzech cmentarzach w Polsce. Do wydarzeń doszło na cmentarzach w Tarnowskich Górach, Dobrodzieniu oraz w Zabrzu.

Markusz w swoim artykule powołała się na wpis Dariusza Walerjańskiego, który dogląda cmentarza w Zabrzu. Rzecz w tym, że artykuł na stronie "Jerusalem Post" oprawiono grafiką z... Francji, gdzie w ramach aktu wandalizmu ktoś narysował sprayem swastyki na żydowskich nagrobkach. Zdjęcie zrobiono w 2019 roku na cmentarzu w pobliżu Strasburga.

Tymczasem na zdjęciach udostępnionych przez Walerjańskiego nie widać, by nazistowski symbol był narysowany choćby na jednym grobie. Z fotografii wynika, że macewy zostały poprzewracane na ziemię, część natomiast potłuczono.

"Dziś na zabytkowym XIX w. cmentarzu żydowskim w Zabrzu po wielu latach spokoju i tolerancji, zrozumienia dla miejsca, gdzie spoczywają zmarli dokonano aktu wandalizmu przewracając i niszcząc około 20 nagrobków. To chamski akt głupoty, aby wyżywać się na nagrobkach. Nie potrafię znaleźć odpowiedzi, czemu, i po co ktoś to zaplanował i uczynił. Zmarli patrząc na to z góry co żywi czynią i krzyczą: ES IST NICHTS SCHRECKLICHER ALS EINE TÄTIGE UNWISSENHEIT. (Nie ma nic gorszego aniżeli aktywna głupota!). Smutek mnie ogarnia" – napisał Waleriański na Facebooku na początku września.

Czytaj także:

Szokujące słowa Dulkiewicz o III Rzeszy. "To plucie na groby"Czytaj także:

Kontrowersyjny wpis dziennikarki Jewish.pl. Mocna odpowiedź BosakaCzytaj także:

Tyle wstydu z tą PolskąCzytaj także:

Kolejna gmina pozywa Barta Staszewskiego