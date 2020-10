Tarczyński: Mogą mnie nazywać homofobem, faszystą,a nawet żyrafą

„Nie dotykają mnie obelgi lewicowych ekstremistów. Gdy dobro się dokonuje, zło zawsze furiacko wyje” – napisał Tarczyński na Twitterze.

„Mogą mnie nazywać homofobem, faszystą,a nawet żyrafą.To tylko KŁAMLIWE SŁOWA” – tłumaczy dalej polityk.

„Za nami idą czyny zawarte w naszych obietnicach. Obrona tożsamości Polski o którą walczyli przodkowie” – dodaje Tarczyński.

Tarczyński o Spurek

Kilka dni temu europosłanka Sylwia Spurek poinformowała, że rezygnuje z członkostwa we frakcji Socjaliści i Demokracji. Równocześnie przekazała, że wstępuje do frakcji Zielonych.

W rozmowie z TVP Info Tarczyński komentując transfer polityk określił ją jako przedstawicielkę pokolenia „skrajnie lewicowych ekstremistów”.

Europoseł PiS stwierdził też, że Spurek, jak i inni politycy opozycji wielokrotnie będą jeszcze zmieniać barwy partyjne, bo łączy ich ideologia, a nie idee.

– Naszą ideą jest tożsamość oparta na filozofii, historii, prawie rzymskim. Nasze wartości opieramy na osiągnięciach, zrywach niepodległościowych, bohaterach i postaciach takich jak Jan Paweł II, Fryderyk Chopin czy Maria Skłodowska-Curie. Oni idei nie mają. Opierają się raczej na Che Guevarze, bo mają wyłącznie ideologię neomarksistowską. To co robią, robią by było im wygodnie – twierdzi.

