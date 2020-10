Bosak ostro o akcji jednego z liceów: To genderowa indoktrynacja. Pranie mózgu w miejsce wychowania

Na Twitterze pojawił się wpis, w którym zamieszczono zdjęcie plakatu wykonanego w Liceum Akademickim. Autorzy afiszu apelują do "wszystkich chłopaków", aby wiedzieli, co mogą, a czego nie muszą robić. Wśród wpisów na plakacie można znaleźć m.in. takie, które informują, że chłopcy "mogą płakać", "może im być zimno", "mogą interesować się sztuką i modą", "nie muszą być głową rodziny". Co więcej, mogą oni także "oglądać filmy romantyczne", "lubić różowy" czy, że "mogą podobać się im inni chłopcy".

Do tweeta ze zdjęciem plakatu odniósł się polityk Konfederacji Krzysztof Bosak. Podając dalej wpis skomentował go w następujący sposób: "Genderowa indoktrynacja". Na pytanie o to, z czym dokładnie nie zgadza się poseł, Bosak odpisał:

"Z samym pomysłem robienia takiego plakatu. Przesłanie jest dość jasne: tradycyjny model męskości jest zły lub niepotrzebny, chłopiec nie musi uczyć się różnych rzeczy, które sprawią, że będzie dobrym mężczyzną i głową rodziny. Takie rzeczy to pranie mózgu w miejsce wychowania".

Dopytywany o to, która z tych rzeczy wyklucza bycie dobrym mężczyzną odpisał: "Malowanie się bez uzasadnienia jakimiś obowiązkami związanymi z występami, zainteresowanie tą samą płcią, brak chęci zrobienia prawa jazdy jeśli jest się pełnosprawnym".

