Polaków zapytano o spór Kaczyńskiego z Ziobrą. Oto wyniki sondażu

Gazeta opublikowała wyniki badania, w którym zapytano Polaków, czy rekonstrukcja rządu zakończy konflikt na linii Jarosław Kaczyński–Zbigniew Ziobro. 60,4 proc. odpowiedziało, że nie. Przeciwnego zdania było 22,6 proc. respondentów.

"Rzeczpospolita" podkreśla, że w rozjem między liderami Zjednoczonej Prawicy wątpi nawet część wyborców PiS. "Osoby głosujące na PiS i Zjednoczoną Prawicę są zdezorientowane. 47 proc. wierzy w zgodę liderów, ale 28 proc. nie wierzy, a 25 proc. nie wie, co w tej sprawie myśleć" – czytamy.

Wśród sympatyków KO w zażegnanie konfliktu Kaczyńskiego z Ziobrą nie wierzy aż 86 proc., wśród głosujących na Lewicę – 81 proc., PSL – 89 proc., a Konfederację – 65 proc.

– To jest konflikt strukturalny – o przyszłość prawicy, o to, kto będzie miał wpływy. Wyborcy wyczuwają, że to grubsza rzecz, a nie chwilowe zachwianie – skomentował wyniki badania Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, kiedyś związany z PiS.

Sondaż IBRiS dla "Rz" został przeprowadzony na 1100-osobowej grupie respondentów.

