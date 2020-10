Sabotaż w Czajce? Jest decyzja prokuratury

"Postanowieniem z dnia 08.10.2020r. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie uszkodzenia w dniu 29.08.2020r. w Warszawie fragmentu rurociągu technicznego w układzie przesyłowym odprowadzającym ścieki do kolektora prowadzącego do oczyszczalni ścieków 'Czajka', w wyniku czego doszło do awaryjnego skierowania ścieków do Wisły, tj. o czyn z art. 254a kk" – czytamy w komunikacie prokuratury.

Jak podkreślono, "nie było czynu polegającego na celowym uszkodzeniu rurociągu przez osoby trzecie".

Przypomnijmy, że do awarii kolektora przesyłającego ścieki do "Czajki" doszło w sobotę 29 sierpnia. Nieczystości trafiły do Wisły. To już druga awaria w tej oczyszczalni skutkująca zrzutem ścieków do rzeki.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji złożyło w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury, twierdząc, że dzień przed awarią, zakończył się przegląd instalacji, który nie wykrył żadnych nieprawidłowości. Stąd przypuszczenie, że do awarii mogło dojść na skutek sabotażu lub innego działania o charakterze terrorystycznym.

