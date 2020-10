Aktorce puściły nerwy. Mocno do Trzaskowskiego: Wy macie nas w du**e

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski za pośrednictwem mediów społecznościowych odniósł się do ogłoszone wczoraj przez rząd decyzji dotyczącej włączenia stolicy do tzw. żółtej strefy. Polityk przyznał, iż obawiał się że to tylko kwestia czasu. "Od dłuższego czasu z niepokojem obserwowałem z moimi współpracownikami wzrost liczby zakażonych koronawirusem w Warszawie" – napisał.

Informując o działaniach podjętych przez stołeczny ratusz w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa, Trzaskowski zaapelował do mieszkańców miasta. "[...] proszę Was raz jeszcze – traktujmy nowe zasady bardzo serio. I nie dlatego, że za ich nieprzestrzeganie grożą kary. Róbmy to nie tylko dla siebie, ale dla naszych bliskich. Główny sens noszenia maseczek w miejscach publicznych nie polega bowiem na tym, że chronimy samych siebie. Maseczka jest przede wszystkim po to, żeby chronić innych! Zwracam się zwłaszcza do młodych warszawianek i warszawiaków: rozumiem, że nakładane ograniczenia bardzo Was denerwują. I że chcielibyście wrócić do normalności. Proszę Was jednak – pamiętajcie, że wasi bliscy, starsi członkowie Waszych rodzin, mogą przejść zakażenie wirusem znacznie gorzej niż Wy. A od was mogą się zarazić. Starajcie się więc, zwłaszcza w szkołach, utrzymywać dystans, nosić maseczkę. Myjcie lub dezynfekujcie ręce jak najczęściej. Im szybciej pokonamy pandemię, tym szybciej wszyscy wrócimy do życia, za którym tęsknimy" – napisał prezydent.

Na wpis Rafała Trzaskowskiego zareagowała Anna Oberc. Aktorka znana z serialu "M jak Miłość", wystąpująca na deskach takich teatrów, jak Komedia, Kwadrat, Capitol, czy Kamienica, postanowiła w mocny sposób skomentować działania miasta w sprawie artystów.

"Czekamy na rekompensaty za straty!!! Co z artystami? Aktorami? Z czego będziemy żyć Panie Prezydencie??? W innych krajach EU ludzie mają godne rekompensaty... a Wy macie nas w dup.e... może by Pan pomyślał? O nas! Aktorach! Artystach!!! Nie możemy pracować w teatrach... ale Lidle i Biedronki bez testów i full obłożenia... Skoro taki Pan fajny" – napisała Oberc.

