Premier Morawiecki trafił na kwarantannę

Czarnecki: O polityce, Napoleonie, Polakach, uździe i siodle

"Biało-Czerwone" to barwy niezwyciężone || Polityka to gra zespołowa. To fakt. To też banał – ale w rodzaju tych, których odrzucać nie należy. Polityka jest jak gra w zespole w sportach drużynowych. Najlepszy zawodnik jeśli będzie grał...