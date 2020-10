Zarzynanie biznesu

Jeśli komuś wydawało się, że spór o zakaz uboju rytualnego wiąże się jedynie z tym, iż ktoś przekonał Jarosława Kaczyńskiego – o którym wiadomo, że jest wrażliwy na los zwierząt – by przy okazji zakazu hodowli zwierząt futerkowych zakazać też religijnego sposobu zabijania zwierząt, to jest w błędzie. Obecny projekt zmian prawa przygotowany przez Zjednoczoną Prawicę to tylko kolejna fala polskich sporów na ten temat. A pojawiają się one cyklicznie już od czasów II Rzeczypospolitej. W III RP mieliśmy wcześniej już w tej sprawie dwie ogólnopolskie prawne awantury.

Czytaj także:

"Rz": Zakaz uboju religijnego spustoszy część gospodarki