Nowa antena Polskiego Radia. Od piątku rusza Radio Kierowców

– Cyfryzacja to przyszłość radia – podkreśla Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych – dlatego szczególnie cieszy, że to właśnie publiczny nadawca, świętujący w tym roku 95-lecie istnienia, wprowadza w życie tak innowa¬yjny projekt. Jestem przekonany, że kierowcy szybko docenią funkcjonalność i nowoczesność radia stworzonego specjalnie dla nich – dodaje.

Polskie Radio Kierowców to pierwszy w Polsce całodobowy, interaktywny program sprofilowany pod wymagania i potrzeby użytkowników dróg: kierowców samochodów osobowych i ciężarowych, rowerzystów, motocyklistów, użytkowników hulajnóg, quadów a nawet motorówek – słowem: wszystkich pojazdów służących do przemieszczania się po drogach lądowych i wodnych. Serwisy informacyjne będą nadawane co godzinę w języku polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim, a w nich przede wszystkim informacje drogowe i pogodowe.

Wszystkie informacje drogowe podawane na antenie i dostępne w aplikacji pochodzić będą z najbardziej wiarygodnych źródeł: z policji, Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad oraz Straży Granicznej.

Korzystanie z bezpłatnej aplikacji Polskiego Radia Kierowców daje możliwość kontrolowania na bieżąco sytuacji drogowej w promieniu 100 kilometrów od miejsca pobytu, zgłaszania wskazówek cennych dla innych kierowców, ostrzeżeń o utrudnieniach czy wypadkach oraz przekazania pozdrowień z trasy. Wykorzystanie nowoczesnych technologii stwarza innowacyjne możliwości dla mediów, a publiczny nadawca jest jednym z liderów w ich wprowadzaniu w życie – mówi Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia. – Kierowcy to w Polsce najliczniejsza grupa słuchaczy radia. Teraz mają program tworzony specjalnie dla nich przez profesjonalistów, znanych dziennikarzy i pasjonatów motoryzacji – podkreśla prezes Kamińska.

Kierowcy dla kierowców

Czego potrzebują kierowcy? O tym najlepiej wiedzą oni sami, dlatego za mikrofonem Polskiego Radia Kierowców zasiądą doskonali dziennikarze, dla których motoryzacja nie ma tajemnic. Wywiady, porady, znakomici goście, atrakcyjna muzyka. Codziennie od godz. 5.00 do godz. 23.00 program prowadzony będzie na żywo (od godz. 23.00 do godz. 5.00 – powtórki najciekawszych rozmów i dużo muzyki). Dzięki takiemu układowi programu będziemy z naszymi słuchaczami od świtu w Rozruszniku, przez Wysokie Obroty w ciągu dnia, a wieczorem wrzucimy na Luz. A przez cały ten czas będziemy w kontakcie z naszymi słuchaczami – mówi Edyta Poźniak, szefowa projektu Polskie Radio Kierowców.

Dla twórców stacji jednym z priorytetów jest promowanie bezpiecznej, mądrej i odpowiedzialnej jazdy oraz wzajemnej życzliwości na drodze. Prowadzący będą przypominać o okresowych badaniach, sprawdzaniu uprawnień, przeglądach, ubezpieczeniach; odniosą się do warunków pogodowych tłumacząc, jak wpływają na technikę i styl jazdy oraz uwrażliwiając na ewentualne zagrożenia i możliwe zachowania innych kierowców; poinformują o nowych przepisach, opowiedzą o nowinkach technologicznych na rzecz bezpieczeństwa i ekologicznej jazdy. Porozmawiają z najlepszymi w Polsce zawodowymi kierowcami, ekspertami – drogowcami, policjantami, psychologami motoryzacji, lekarzami; podpowiedzą, dlaczego warto podnosić kompetencje drogowe i jak się tego uczyć. Wyszukają i omówią najciekawsze publikacje motoryzacyjne z mediów polskich i zagranicznych, w tym lokalnych portali o drogach, a do kontaktu ze słuchaczami wykorzystają wszelkie dostępne możliwości: media społecznościowe, telefony, aplikację, maile.

Przepisem na dobre radio są ludzie z autentyczną pasją do radia i pasją do tego, o czym mówią. Takich właśnie zaprosiliśmy do współpracy – zapewnia Mariusz Dąbrowski, wydawca nowej anteny, od lat związany z „Radiem Kierowców” w Programie 1 Polskiego Radia, jednej z najbardziej rozpoznawalnych, cenionych i lubianych audycji Jedynki. Decyzja o powołaniu nowej stacji jest odpowiedzią na zainteresowanie serwisami „Radia Kierowców”, które od niemal pół wieku przygotowywane są w radiowej Jedynce – dodaje prezes Agnieszka Kamińska. – Wierzymy, że Polskie Radio Kierowców szybko podbije serca słuchaczy, stając się najlepszym przewodnikiem i przyjacielem w drodze.

Ramówka Polskiego Radia Kierowców

Ramówka Polskiego Radia Kierowców podzielona została na kilkugodzinne pasma. Codziennie od godz. 5.00 do godz. 11.00 – ROZRUSZNIK, czyli aktualizowane co kilka minut informacje drogowe i pogodowe, najważniejsze przypomnienia na dany dzień, newsy istotne dla ruszających w drogę, a przede wszystkim ogromna dawka dobrej energii.

Od godz. 11.00 do godz. 17.00 – WYSOKIE OBROTY, czyli ciekawi goście, aktualności, aktualna sytuacja na drogach, pogoda i zalecenia co do bezpiecznej jazdy oraz felieton motoryzacyjny. Prowadzący będą poruszać ważne dla kierowców tematy, np. dlaczego na drodze zawsze wygrywa fizyka.

NA LUZIE, czyli bezpieczny powrót do domu z Polskim Radiem Kierowców. W paśmie od godz. 17.00 do godz. 23.00 najświeższe informacje, ewentualne ostrzeżenia pogodowe, wszystko, co trzeba wiedzieć, aby bezpiecznie i w dobrym nastroju wrócić do domu. Ciekawostki motoryzacyjne, najważniejsze przepisy Kodeksu Drogowego, relacje reporterskie z kraju i zagranicy, rozmowy ze słuchaczami.

Od godz. 23.00 do świtu włącza się AUTOMAT – pasmo z powtórkami najciekawszych wywiadów, poruszających materiałów reporterskich i błyskotliwych felietonów oraz doskonałą muzyką.

W Polskim Radiu Kierowców w ciągu dnia przez 40 minut w każdej godzinie usłyszymy muzykę specjalnie dobraną pod potrzeby kierowców, tzw. „muzykę drogi”. Pozostały czas zostanie wykorzystany na treści najważniejsze dla użytkowników dróg w danym momencie dnia, wejścia reporterskie, rozmowy z gośćmi, edukację z dziedziny bezpieczeństwa i zasad poruszania się na drodze. W pasmach porannym i nocnym słów na antenie będzie jeszcze mniej: 10 minut w godzinie, czyli dokładnie tyle, ile o tej porze potrzeba, by usłyszeć o tym, co najważniejsze, i w dobrym nastroju bezpiecznie dojechać do celu.