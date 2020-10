Ekspert o ruchu Trzaskowskiego: Inicjatywa spóźniona, szanse mizerne

W sobotę wystartował ruch Rafała Trzaskowskiego Wspólna Polska. Jak ocenia Pan szanse tej nowej organizacji?

Prof. Henryk Domański: Oceniam te szanse jako dosyć słabe.

Dlaczego?

Z kilku powodów. Po pierwsze z założenia ruch ten ma kształtować postawy obywatelskie, generować oddolne zaangażowanie. Po drugie ma inicjować rozmaite ustawy. Po trzecie ma oprzeć się na współpracy z samorządami. Pierwsze skojarzenie jest takie, że coś takiego już istnieje. No, nie ma organizacji skupiającej samorządy, ale przecież rola i znaczenie lokalnych wspólnot samorządowych są znane. I tu nasuwa się skojarzenie, że ta współpraca z samorządami ma mieć charakter wręcz antypaństwowy. Bo jak tworzy się organizację do realizacji jakichś konkretnych politycznych celów, to musi mieć ona przeciwnika. A kto może być przeciwnikiem organizacji tworzonej przez samorządy? Oczywiście, że państwo. Tu jednak nasuwa się druga, poważna wątpliwość związana z ruchem Rafała Trzaskowskiego.

Jaka?

Jeżeli powstaje ruch obywatelski, oddolny, to na jego czele nie może stać polityk. Tu jest wątpliwość, że ta organizacja nie ma charakteru oddolnego. Tak więc wniosek nasuwa się jeden – ta organizacja nie jest ruchem społecznym, inicjatywą oddolną, ale kolejnym ruchem politycznym, którego zadanie jest wzmocnienie którejś z istniejących formacji politycznych, w tym wypadku najpewniej Platformy Obywatelskiej, której prezydent stolicy jest wiceprzewodniczącym.

No tak, ale może właśnie w tym sensie to działanie jest logiczne – Trzaskowski uzyskał dobry wynik w wyborach prezydenckich, był typowany na lidera. Teraz może właśnie wzmocnić Platformę Obywatelską, zawalczyć o rolę twarzy opozycji?

Tak, ale jeżeli celem było wzmocnienie PO, to działanie Rafała Trzaskowskiego jest mocno spóźnione. Powinien startować z ruchem trzy miesiące temu. Nie zapominajmy też, że wizerunek prezydenta stolicy uległ pogorszeniu po awarii oczyszczalni Czajka pod koniec sierpnia i była to druga taka awaria. To kolejny element osłabiający tę inicjatywę.

